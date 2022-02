Casey a dit dans une interview datant de 2006 que : “Le zouk, c’est fait pour zouker, le coupé-décalé, c’est fait pour couper-décaler, et le rap c’est fait pour revendiquer”. LMA rappeur à la langue bien pendu et au verbe acéré, a trouvé la recette ou comment doser récits amers et proses amoureuses, mêler punchlines acides et virgules d’humour. Sur son futur EP “Mauvaises fréquentations”, il est accompagné du guitariste et chanteur Slim Paul – encore une fois, tout est mesuré avec précision, dessiné au cordeau et les deux artistes de maintenir un équilibre précieux entre rythme et musicalité. Merci d’avoir mis du feu dans le studio de Campus FM en ce jeudi gris. Pour vous suivre, ça se passe sur les réseaux, vous êtes tous les deux sur instagram et facebook : LMA solo et Slim Paul Officiel.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.