Pour la saison radiophonique 2025-2026, CampusFm s’engage dans la diffusion de musique live et

en direct sur son antenne.

À l’occasion de la première édition du nouveau programme Le Live du Petit Bureau le jeudi 23/10 en direct à 19h, depuis le tiers-lieu étudiant La Turbine avec l’artiste folk Julii Sharp pour un concert acoustique guitare/voix.

Présenté par Léontine Pragnère, un concert retransmis en direct sur Campus 94Fm à Toulouse, mais aussi rediffusé sur les radios du réseau Radio Campus France, en accès libre et gratuit le jeudi 23 octobre à 19h à La Turbine, 17 rue Sainte Catherine (métro B palais de justice).



Une production Campus Fm, en partenariat avec la Comue, La Centrifugeuse, et le réseau des radios

campus.

Pour se rendre à la Turbine c’est ici :

Pour plus d’infos sur l’artiste folk Julii Sharp : https://lacentrifugeuse31.wordpress.com/notre-actu/julii-sharp/