Le live du petit bureau
Pour la saison radiophonique 2025-2026, CampusFm s’engage dans la diffusion de musique live et
en direct sur son antenne.
À l’occasion de la première édition du nouveau programme Le Live du Petit Bureau le jeudi 23/10 en direct à 19h, depuis le tiers-lieu étudiant La Turbine avec l’artiste folk Julii Sharp pour un concert acoustique guitare/voix.
Présenté par Léontine Pragnère, un concert retransmis en direct sur Campus 94Fm à Toulouse, mais aussi rediffusé sur les radios du réseau Radio Campus France, en accès libre et gratuit le jeudi 23 octobre à 19h à La Turbine, 17 rue Sainte Catherine (métro B palais de justice).
Une production Campus Fm, en partenariat avec la Comue, La Centrifugeuse, et le réseau des radios
campus.
Pour se rendre à la Turbine c’est ici :
Pour plus d’infos sur l’artiste folk Julii Sharp : https://lacentrifugeuse31.wordpress.com/notre-actu/julii-sharp/