Plus de trois heures de live à retrouver en vidéo.

Dans le cadre de La Semaine de l’étudiant, le Crous, l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et tous ses membres – en partenariat avec Clutch, Le Bikini et Campus FM – vous proposent une soirée en live streaming depuis votre canapé samedi 17 octobre à partir de 21:00 en direct du Bikini.

Découvrez les talents et initiatives des étudiants toulousains avec des concerts, spectacles, interviews, DJ set… Autant d’initiatives étudiantes à découvrir, autant de projets où s’engager.

//// Programmation ////

– Concerts de Mandarine (hip-hop rap) et Groove Planet (jazz), lauréats du concours Pulsation du Crous et un DJ set de Max TenRoM.

– Danse contemporaine avec les spectacles Allegri, Traversée et l’Homme et l’humain, lauréats du concours Danse avec ton Crous.

– Concert de l’orchestre symphonique des étudiants de Toulouse avec un programme autour des musiques de films.

– Quiz sur la culture européenne par l’association Jeunes Européens Toulouse.

– Court-métrage du lauréat du concours du Crous.

– Lectures d’extraits de nouvelles de lauréats du concours Crous par Alice Baylac.

Du côté de Campus FM, Hugo et Anna reçoivent en plateau : Vivien du bureau du développement durable de l’ENSEEIHT, Antonin d’Ingénieur.e.s engagés N7, Mélodie et Maria de Campus & Toits, Luka et Malik de L’Agitée et Audrey de Contrast. À la réalisation technique : Thomas Delafosse.

Campus FM remercie très chaleureusement le Crous, l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées et tous ses membres, Clutch et Le Bikini pour cette soirée totalement exceptionnelle !