Le Midi et Demix présente “Covid 19-84” – Big brother is watching Nous – un feuilleton radiophonique survitaminé en seize épisodes, créé par Marc Lazaro.

“Covid 19-84” est l’adaptation du livre audio “1984” de George Orwell paru aux éditions Gallimard en 1950, traduit de l’anglais par Amélie Audiberti et lu par Christian Gonon, de la Comédie française. Winston Smith, personnage principal du livre, travaille au commissariat aux archives. Il décide d’écrire un journal et d’entrer en résistance face à un environnement oppressant…

Tout en respectant le récit originel de l’oeuvre toujours actuelle de George Orwell, “Covid 19-84” transcende le genre en y injectant de l’histoire et de la connaissance, avec des philosophes, des économistes, des informaticiens et des théoriciens de l’information, des médias et de la communication, mais aussi des citoyens-nes, des militants-es, des radios assos, le tout enrobé de musiques alternatives et d’archives “éclairantes”.

19-10-20 #01_-_C.N.R. V : 42’10

20-10-20 #02_-_Et Thatcher : 50’20

22-10-20 #03_-_Ennemis du peuple : 45’03

23-10-20 #04_-_La démocratie est un sport de coûts-bas : 50’14

26-10-20 #05_-_Dossier système : 44’02

27-10-20 #06_-_C est pas faux : 47’56

29-10-20 #07_-_Travail, famille, patrimoine : 40’40

30-10-20 #08_-_Régime sans elles : 45’32

02-11-20 #09_-_A l’usure : 47’12

03-11-20 #10_-_Bars parallèles : 46’02

05-11-20 #11_-_Disco graff : 46’27

06-11-20 #12_-_Peut-on rire de tous : 40’37

09-11-20 #13_-_Asie mutée : 46’17

10-11-20 #14_-_Quoi d neuf doc’ : 46’23

12-11-20 #15_-_Ici l’onde : 51’22

13-11-20 #16_-_Titre en cours : 65 min

– “Covid 19-84” est à suivre du 19 octobre au 13 novembre les lundis, mardis, jeudis & vendredis à 10:00 et à 00:30 sur Campus FM.

Une création radiophonique de Marc Lazaro.

Visuel : Jérôme Garcia.