Semo signifie “semer” en occitan. Semo est un semeur de récits de l’agence Food & Com pour lever le voile sur le métier de paysan.

Semo, média indépendant, c’est à l’origine la volonté de sensibiliser citoyens et professionnels aux enjeux d’une alimentation durable tout en militant pour une agriculture plus respectueuse des Hommes et de la Terre.

L’agriculteur-rice est un bouc émissaire idéal, stigmatisé par les citoyens, dénigré par les industriels de l’agroalimentaire et les géants de la distribution alimentaire, et enfin, laissé pour compte par les politiques et les institutions.

Semo s’immerge alors dans la vie de paysans et paysannes du XXIe siècle pour recueillir leurs témoignages intimes. Depuis leur ferme, depuis leur champ, Semo tente de capter au mieux ces portraits du monde de l’agriculture en transition au travers de leurs histoires personnelles.

Là, au cœur des territoires agricoles, la transition écologique se joue. Une quête de sens que Semo a essayé d’observer et de capturer.

Semo#01 : Pierre, 40 années de quête vers une agriculture durable

Semo#02 : Alban, d’ingénieur informatique à maraîcher épanoui

– une proposition de Mathilde & Morgane Bouterre, fondatrices de l’agence Food & Com, en partenariat avec Campus FM

