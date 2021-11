La Résidence 1+2 – programme multiforme ancré à Toulouse et en Occitanie – s’est imposée sur Toulouse comme une référence dans le domaine en célébrant les liens qui unissent depuis toujours la photographie et les sciences. Festival, exposition, conférence, édition l’accompagnement et le suivi de ce projet ne manque pas de cordes à son arc et de supports d’expressions.

Jeudi 28 octobre, dans La Midinale, Philippe Guionie, directeur de La Résidence 1 + 2, nous raconte l’ensemble du projet “créé fin 2015 ayant pour ambition de faire se rencontrer des personnes qui à priori n’avaient aucune chance de dialoguer ensemble. À mi-chemin entre création et partage des savoirs, elle associe la photographie avec les sciences, produit, valorise et promeut une photographie d’auteur en liens étroits avec un patrimoine scientifique exceptionnel présent à Toulouse, sur le département de la Haute-Garonne et en région Occitanie.”

Samedi 30 octobre à 19.00, l’équipe de Campus FM s’installe sous le dôme géodésique fabriqué et installé par les étudiants de l’IUT génie mécanique de l’université Paul Sabatier avec Bruno Bidoli, leur enseignant, pour une émission spéciale à l’observatoire de Jolimont lors de la soirée “Voir les étoiles un verre à la main” avec :

– Philippe Guionie, directeur de La Résidence 1+2,

– Sandra Henri-Baudot, responsable des événements à la Cité de l’espace,

– Aude Bruère, sommelière, pour Sud-Ouest de cœur (interprofession des vins du Sud-Ouest),

– Grégoire Eloy (collectif Tendance Floue), photographe de renom & Myriem Karim et Laure Winants, lauréates dans la catégorie photographes émergentes,

– Margaux Chataux, cinéaste du film de création 2021 “Regarde, la montagne bouge”,

– Héloïse Conésa, historienne de l’art, conservatrice du patrimoine en charge de la collection de photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France, (BnF), et marraine de l’édition de cette année,

– Catherine Jeandel, océanologue géochimiste, directrice de recherche au CNRS, et marraine d’honneur,

– Michel Poivert, historien de la photographie, et parrain de l’édition 2022.

Une émission préparée et présentée par Alice Baylac, avec Hélène Bely, Antoine Riou & Pascal Azema.

Coordination : Anna Tuyen Tran.

Réalisation technique : François Berchenko.

Mise en ondes : Thomas Delafosse.

– enregistrée dans les conditions du direct et diffusée le 01-11-21 à 14.00

Un grand merci à la Société d’astronomie populaire (SAP) pour son accueil, aux étudiants de l’IUT Paul Sabatier, à nos invités et à toute l’équipe de La Résidence 1+2.