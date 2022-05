“L’herbe bleue” est un instant de spontanéité – le titre même est inspiré d’un ouvrage trouvé aléatoirement dans une boîte à livres : discussions directes et authentiques autour de parcours variés et souvent imprévisibles d’invités qui appartiennent à des milieux hétéroclites et diversiformes.

#01 – Éthologie avec Agatha Liévin-Bazin

Dans le premier épisode de “L’herbe bleue”, Agatha Liévin-Bazin, docteure en éthologie, vulgarisatrice scientifique, autrice et illustratrice nous raconte son parcours professionnel pour davantage expliciter les enjeux de ce métier et son apport au public.

#02 – Théâtre féministe états-unien avec Emeline Jouve

Dans le second épisode, Emeline Jouve, professeure des universités et maîtresse de conférence à l’université de Toulouse Jean-Jaurès, nous raconte son parcours académique et nous propose de savourer quelques pièces de théâtre non conventionnelles.

– un programme de Murielle Nassar, en stage à la rédaction de Campus FM.

Réalisation technique : François Berchenko.