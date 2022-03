Avec Manon Alla

C’était la voix de la poétesse Manon Alla dans le studio de Campus FM qui nous a lu un poème de sa composition, une voix singulière qui chemine à l’orée de l’intime et du visible, une voix sur le fil du rasoir qui donne la sensation d’avancer en équilibre sur les reliefs du monde. Manon Alla, vous êtes poétesse, performeuse, plasticienne, mais il est presque vain d’énoncer ces termes à la suite comme s’ils se distinguaient les uns des autres alors que précisément chez vous, que des ponts, seulement des ponts, point d’exclusion, votre poésie étant plastique tout comme votre performance qui est aussi poétique – bref, vous m’avez compris : l’hybridité est le maître-mot, la porosité aussi – finalement, il n’y a que la sensible et l’instinct pour guider votre travail quel que soit le support. Après un passage aux Beaux-Arts de Limoges puis aux Beaux-Arts de Nantes, vous intégrez le master en création littéraire de l’université du Mirail avant de parfaire votre identité artistique sur le terrain – celui des mots, chanté ou écrit / du corps, dansé ou écrit / de l’intime à l’extime, de l’amour au politique. Aujourd’hui, vous êtes l’invité de La Midinale pour nous parler, bien entendu, de vos pratiques plurielles, de vos moteurs intimes et politiques et puis de la sortie de la revue postale La Reprise de l’amour. Avec un titre pareil, on a déjà hâte de regarder chaque jour dans sa boîte aux lettres. Bonjour Manon.

Dans les années 60, à l’initiative de quelques hurluberlus de l’art underground, dont Ray Johnson, est née la New York Correspondence School, un groupe de membres disséminés aux quatre coins du monde qui s’envoyaient de l’art postal. Même si Plunkette de son côté dira que le mail art remonte à bien plus longtemps et que la première œuvre représentative pourrait être la performance de Cléopâtre se livrant elle-même enroulée dans un tapis à César – il semblerait que ce groupe l’ai poussé à son paroxysme et que Ray Johnson ai, à la manière de Cléopâtre, porté honneur à l’interdisciplinarité ou à la performativité du concept. D’ailleurs, pour évoquer ce brouillage des disciplines, l’auteur et théoricien José Esteban Munoz, dit des courriers de la NYCS qu’ils tenaient lieu de danseurs et de danseuses. La scène s’était le monde relié par le système postal. Rien moins que de l’art en mouvement. Merci Manon Alla pour votre présence dans le studio.

Alice Baylac

