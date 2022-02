Avec Romain Courbet

Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit ; puis, le donnant aux disciples, il dit : “Prenez, mangez, ceci est mon corps.” Si dans la bible, pendant ce fameux banquet de l’avant Pâques communément appelé La Cène, on évoque les disciples de Jésus, on aurait aussi bien pu pour parler des apôtres utiliser le mot compagnon. Dérivé du latin “companir”, que l’on pourrait disséquer en com/avec et panir/le pain – le compagnon, c’est celui avec qui on partage le pain. Et partager le pain, ce n’est pas rien. Déjà parce que le pain, ça date, alors respect – on dit que les plus vieilles traces de pain datent d’il y a 14.400 ans et furent retrouvées sur le sol de l’actuelle Jordanie. Puis, sans parler du chauvinisme à la française qui agite fièrement sa baguette, le pain, c’est sacré. Le pain, c’est la nourriture de la vie et on le retrouve dans bien des rites funéraires à travers les âges et les cultures. Askip, le sarcophage de Toutankhamon était rempli de morceaux de pain en offrande au Royaume des morts. La bière aussi peut faire des envieux, elle qui date quand même de moins 6.000 avant J-C. Mais pourquoi parler de bière après avoir parlé de pain, me direz-vous ? C’est simple, aujourd’hui, je reçois Romain Courbet de La Brewlangerie, une boulangerie/brasserie artisanale toulousaine et si tu ne comprends pas bien comment ça marche, il est venu te l’expliquer et, tant qu’à faire, partager le pain avec nous, en direct du studio, pour la première dégustation de La Midinale en cette troisième saison. Bonjour Romain.

Que l’on ne vous prenne plus jamais la main dans le sac en train d’acheter une baguette à La panetière ou à la Mie Câline – est ce qu’on peut seulement parler de pain ? Certainement pas, vous répondrez un vrai boulanger. Pourquoi ne pas plutôt rendre hommage à cet aliment ancestral, qui a traversé les âges, s’est nourrit de milliers de savoir-faire à travers le monde, a voyagé dans le royaume des morts, fut rompu pendant La Cène, fut la base du compagnonnage et prend pour valeur le partage – pourquoi ne pas rendre hommage au pain en achetant une miche fait avec amour et des produits issus d’une agriculture biologique et raisonnée. Et tant qu’à faire, pas besoin de passer au supermarché, en achetant ton pain, tu peux aussi acheter ta bière, brassée avec tout autant d’amour, pour ta soirée poker ou ta soirée puzzle entre amis. Ça s’appelle La Brewlangerie et il est possible de commander en ligne sur leur site internet ou bien de te rendre dans leur nouvelle boutique au 306 avenue de Muret. Merci Romain d’avoir rompu le pain et de l’avoir partagé avec moi.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.

Plus d’infos :

https://labrewlangerie.com/