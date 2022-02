Le 14 février 2022, Campus FM s’associe au Crous Toulouse – Occitanie pour la soirée “Faites (de) l’amour” à partir de 20.00 à la salle Chapou avec une émission spéciale en public sur la santé et l’identité sexuelle, ponctuée d’interludes musicales en live de Tania Bel.

“Tenter de répondre à la question “Qu’est ce que la sexualité ?”, c’est mesurer la difficulté, voire l’impossibilité d’y répondre. Bien sûr, il n’y aurait pas une unique réponse, il y aurait même autant de réponses que d’individus que de points d’entrée dans la question – il faudrait se placer au carrefour des disciplines, des luttes, des cultures, à l’intersection du genre, de la race, de la classe, à la croisée des époques, des pratiques, des récits. Ce qui est sûr, c’est que la sexualité est un à la fois – si elle porte encore les stigmates du bon vieux coït traditionnel catholique à caractère naturel et à visée reproductive, schéma capitalisé et institutionnalisé par l’avènement de la famille nucléaire, elle résiste aussi par le biais de nouveaux imaginaires et de nouvelles pratiques sexuelles intimes et politiques, dissidentes et résistantes. Que nous ayons été biberonnés à la mythologie grecque et aux pratiques douteuses de Jupiter se métamorphosant en bête pour approcher les nymphes ou que nous portions encore les séquelles d’un romantisme à la française où la passion justifie le crime – parler de sexualité fait encore trembler dans les chaumières et trémuler l’échine du conservatisme. Les tabous ont la vie dure et plein d’arguments pour pérenniser. Et là où il y a tabou, il y a volonté de contrôle des désirs. Et surtout, le risque de faire n’importe quoi, n’importe comment sans se respecter soi et sans respecter l’autre. Alors qu’a-t-on à craindre au juste ? Que la sexualité devienne le lieu d’une utopie ? Que l’on brûle des siècles de traditions en enflammant les draps de plaisir ? Que l’on se réapproprie nos corps, nos fantasmes, nos jouissances ? Que l’on oublie de se lever le matin pour faire fonctionner la machine étatique, trop occupée à répertorier nos zones érogènes ? Que l’on brise la distinction sexuelle et les rôles de genre en ne faisant plus l’économie de tous les possibles que peuvent inventer deux corps quand ils désapprennent ensemble la partition écrite ?”

“Cartographier. Il y a des mots comme ça qui déborde leur discipline. À moins que les disciplines ne débordent les mots. Cartographier le sentiment amoureux, cartographier le corps, cartographier le plaisir, les pratiques. Et puisque rien de tout ça n’est figé, autant vous dire qu’on peut passer sa vie à cartographier des paysages mouvants. Finalement, n’avons-nous pas été des géographes ce soir, n’avons-nous pas mis un pied sur le territoire Amour, n’avons-nous pas exploré par la parole et dans l’échange – chacun et chacune avec son expertise et ses expériences. Que dire pour clôturer cette exploration collective si ce n’est que – quelque soit vos pratiques, quelque soit votre genre, quelque soit identité sexuelle, quelque soit votre corps, quelques soit vos désirs, quelque soit vos amours – il n’y a de sexualité que celle que vous souhaitez avoir. Du reste, le consentement n’est pas une option, le dialogue hautement recommandé et la protection chaleureusement préconisé.”

Alice Baylac

Les invités :

– Dominique Froment, directrice générale du Crous Toulouse-Occitanie,

– Pascale Faget, médecin généraliste et sexologue pour le Simpps (service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé) de l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées,

– Flora Delaune, coordinatrice prévention pour Avenir Santé Occitanie-Ouest,

– Benjamin Douglade pour Pride Toulouse – Officiel.

– un programme enregistré dans les conditions du direct à retrouver en direct sur YouTube, diffusé sur Campus FM à 23.00 et rediffusé le 15 février à 18.00.

Animation et entretiens : Alice Baylac, Antoine Riou & Hélène Bely / Campus FM.

Réalisation technique : François Berchenko & Thomas Delafosse / Campus FM.

Réseaux sociaux : Lou-Eileen Barthe / Campus FM.

Vidéo : Clutch Toulouse.