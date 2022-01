Avec Nicolas Martin

Imaginez le philosophe Pyrrhon comme sorti d’une statuaire grecque, les muscles puissamment dessinés par le doute et cette vigueur de la pensée qui lui rosit les joues. Il se tient dans une vie de peu de choses, répète souvent le même vers d’Homère : “Les hommes sont semblables aux feuilles des arbres”, comme un mantras plus modeste que dogmatique, puisque, évidemment il est contre le dogme, il est sceptique, sans aucun doute, il sait qu’il ne sait pas, rien à voir avec la résignation, quoiqu’il faille le surveiller pour ne pas qu’il tombe du haut d’une falaise tant le personnage doute de ses propres perceptions. Heureusement, aujourd’hui, les sceptiques n’ont plus besoin d’être accompagnés pour trouver la route du pub, bipède curieux et coriace, il déplace sa matière grise pour rejoindre ses amis concasseurs d’illusions autour d’une petite conférence de zététique arrosée de bière. Puis le sceptique contemporain aussi appelé sceptique scientifique, n’est pas un sceptique philosophique à la Pyrrhon ! Puisque toute sa démarche repose sur les outils et méthodes scientifiques. Quoi qu’il en soit, sa démarche reste zététique, zétéquoi, zététique : douter, chercher, examiner.

Notre esprit critique du jour s’appelle Nicolas Martin, il est l’instigateur de l’association Rasoir d’Oc qui organise des conférences de zététique, mais au pub et il est l’invité de La Midinale sur Campus FM.

Il y aurait les dogmatiques, moi, je sais toi non, les académiques, de toute façon la vérité ça n’existe pas et les sceptiques, ceux qui cherche toujours. Avis donc aux dogmatiques, aux complotistes, aux illusionnistes, aux gourous de toute espèce, les zététiques sont parmi nous, bien décidés à ne pas laisser le monde aux mains des irrationnels. Pour rappel, Rasoir d’Oc, c’est une soirée conférence chaque premier mardi du mois à l’Eurêkafé, la prochaine étant le 2 février 2022. Il faut se munir de son cerveau et de sa pensée critique, d’une bonne dose de doute et de rationalisme. À bien s’entraîner, peut-être que vous finirez par toucher du doigt l’ataraxie – mais si, cet état de sérénité où le cerveau cesse d’être acculé, tiraillé, divisé ou asphyxié. Merci Nicolas Martin d’être venu dans le studio de Campus FM.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.