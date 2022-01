Avec Corinne Gaillard

Être capable. Est-ce que le danseur, la danseuse, ce n’est pas d’abord un être capable ? Pas un être à part, loin de nous, qui nous priverait en quelque sorte de notre propre puissance en faisant de la danse un geste accordé à certain.es et pas à tous, mais au contraire un être qui a seulement su et pu se saisir de la danse, se saisir de son corps, entreprendre un geste et savoir que c’était déjà le début d’une histoire. Un être qui a su et pu remettre de la temporalité dans le mouvement et redonner une adresse au geste. Être de puissance oui, mais aussi être de transmission – être qui reconnaît son unité certes, mais ne doute pas qu’elle soit poreuse – habitée par d’autres, par les autres ; être sociable avant tout qui comprend l’importance du corps collectif. Sorte de faire ensemble pour mieux s’émanciper.

Être capable, Podere, c’est le projet de l’artiste associée à La Place de la Danse, Julie Nioche et ça pourrait également être le mot d’ordre du festival ICI&LÀ 2022 qui débute aujourd’hui sur Toulouse et jusqu’au 12 février. C’est à l’occasion de cette nouvelle édition que j’ai le plaisir d’accueillir Corinne Gaillard, directrice et programmatrice du CDCN – centre de développement chorégraphique national – Toulouse.

Des guérillères dans la lignée de la célèbre autrice lesbienne Monique Wittig, des corps transgressifs, travestis et révolutionnaire, de la nécessité de décoloniser les danses, de l’impossibilité ou du besoin de faire corps, groupe, collectif, de l’urbanité sous surveillance – ce sont autant de réflexions qui seront abordés lors du festival ICI&LÀ qui débute ce soir, jeudi 20 janvier et se prolonge jusqu’au 12 février sur Toulouse et sa métropole. Un festival à ne pas manquer afin de créer ses propres conjectures sur nos puissances d’agir ensemble et autour de pratiques collectives. Réunir performeureuses et spectateurices autour du corps, ce lieu commun à toustes, quelle belle perspective ! Pour plus d’informations sur le festival, ça se passe sur le site internet : laplacedeladanse.com. Merci Corinne Gaillard. Merci également François Berchenko à la technique de cette émission.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.



https://laplacedeladanse.com/