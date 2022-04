Les mercredis 13 avril, 11 mai et 8 juin 2022, Campus FM investit le pôle actualité de la médiathèque José Cabanis en direct et en public.

Dans le premier épisode de cette série hors les murs de La Midinale, on parle éducation aux médias et à l’information, fake news et esprit critique avec Xavier Lalu, journaliste et formateur, spécialiste des médias en ligne et du numérique.

– un programme préparé et animé par Alice Baylac.

Réalisation technique : François Berchenko, assisté de Louise Pion.



Plus d’infos :

www.bibliotheque.toulouse.fr/agenda/