Une fois par mois, “Et si on en parlait”, animée par deux femmes, Laura et Audrey, abordent un thème différent, allant de sujet de société jusqu’au développement personnel.



C’est aussi un espace d’expression qui laisse la place aux témoignages sur le thème du jour. Une volonté de mettre en valeur différentes approches et proposer des clés vers un épanouissement personnel.

Dans le premier épisode, il est question d’identité : Qu’est ce que l’identité ? Comment la définir ? Comment trouver son identité dans un monde qui nous pousse à être identique ?

– un nouveau programme de la saison 2021-2022 de Laura Antoine et Audrey Palis à retrouver sur Campus FM un lundi par mois à 10.00.