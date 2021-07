Après 28 numéros, “Le podcast du Quai des Savoirs” fait peau neuve en juin 2021 et devient “Sans réserve/s” autour de la médiation culturelle et scientifique.



Un programme par et pour “ceux qui font” sur le terrain, avec les publics : médiatrices, animateurs, chargé(e)s de projets culturels, muséographes, designers, chercheur(e)s, cabinets d’études, artistes, enseignants, etc.



Dans chaque épisode, la parole est donnée à deux invités pour partager leurs retours d’expériences et croiser leurs regards sur les mille-et-unes façons de partager les savoirs, de transmettre aux plus jeunes, d’ouvrir des possibles pour tous par les sciences et la culture.

EP#01 : Les musées dans les écoles

Comment les musées et centres de sciences ont-ils gardé le lien avec les scolaires pendant plus d’un an de pandémie ? Perspectives à l’heure de la réouverture de nos établissements.

