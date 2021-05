“The Long Game” est une émission qui engage l’oreille musicale de l’auditeur. Deux heures de musique sur vinyle où l’on vous propose de ralentir et prendre le temps d’écouter des sons moins connus, mais généreux, artistiques et détaillés.



Chaque session contient une courte interview d’un musicien ou d’une musicienne proposant un titre de leur répertoire, menée par le présentateur, batteur et DJ Flo Rosset.



Step back, relax and see the bigger picture!



– un nouveau programme musical à retrouver un week-end sur deux à 13.00.

Plus d’infos :

www.facebook.com/flodrumz.rosset/

www.instagram.com/florosset/