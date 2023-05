Dimanche 4 juin 18h30-19h30

Phaune Radio se déplie le temps d’une carte blanche en compagnie de Clément Baudet et Floriane Pochon.

Touffe ensemble !

Depuis presque 10 ans, Phaune Radio vous invite à une exploration de l’animalité et de ses univers sonores, un voyage au plus près des biotopes sauvages et imaginaires : musiques obliques, sons horizontaux, archives rescapées, mixs à plumes et à paillettes, sciences & détournements, radio augmentée, espèces et voix d’apparition, eartoys, stretching temporel… Un cabinet de curiosités sonores, en mouvement perpétuel, pour découvrir la vitalité de la création radiophonique internationale, s’immerger dans un bain de sons naturels et surnaturels, et remettre les ondes à l’envers. Parce que le son nous est chair. Chaque mois, Phaune Radio produit également des podcasts de création (CoMute, Tiny Tunes, Phaunoscopies, Earigami, Polyphaunes) diffusés à l’antenne et sur les ondes FM de radio complices.