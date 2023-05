Campus FM et le centre culturel Bellegarde présentent RadioPhonie, carte blanche aux animateurs des programmes de Campus FM. Un rendez-vous régulier pour aller à la rencontre des auditeurs de la radio dans Le Cube, auditorium du Centre culturel Bellegarde.

Mercredi 17 mai 2023, de 19h00 à 22h, Tumultes invite Boss Bitch, La Centrifugeuse, Laura Delsaux, Grrl_sss, Regarts, pour des tables rondes autour de la question “Comment l’évolution de l’industrie du disque a-t-elle changé la donne pour les acteur·ices du milieu ?” + deux mini concerts par Irina Gonzalez et Mafalda High

Assistez à l’enregistrement en direct de cette émission spéciale, qui sera aussi retransmise sur les ondes de Campus FM (94MHZ)

—————–

Tumultes est une émission qui existe depuis 3 ans sur les ondes de Campus FM et qui s’intéresse à la scène musicale, aux initiatives socio-culturelles locales ainsi qu’aux enjeux du secteur professionnel de la musique.

—————–

Au programme de cette dixième soirée RadioPhonie :

– Table ronde #1 :

Etat des lieux de l’évolution de l’industrie du disque, qu’elle soit technique, artistique ou politique. On se demandera notamment comment la chute des ventes de disques au profit du streaming a changé nos habitudes de production, de diffusion ou encore de consommation. Notamment pour les femmes et minorités de genre.

Intervenant.e.s :

La Centrifugeuse – Nicolas Favier

Regarts / Technopole – Mina Forouhar

Laure Delsaux

—————–

→ Concert : IRINA GONZÁLEZ (latino / jazz / afro-cubain)

La chanteuse, guitariste et compositrice franco-cubaine Irina González présente son nouvel opus TIEMPO! Un album qui nous fait découvrir son large bagage musical influencé par des sonorités jazz, afro-latines et caribéennes. Avec ce troisième album, la chanteuse nous offre un nouveau répertoire original, coloré et métissé avec des arrangements ingénieux.

Irina se balade en totale liberté de la bossa à la samba, de la chanson cubaine (trova) aux chants afro-cubains yoruba avec des harmonies jazzy, tout en laissant une belle place à l’improvisation. Sur scène, on se délecte de sa spontanéité et d’une complicité harmonieuse avec les musiciens qui l’accompagnent ! Ses compositions nous invitent à un voyage intérieur, au silence d’une méditation qui nous plonge dans son ample univers musical. Dans ses chansons elle parle de son amour de la nature, de la vie, évoquant une humanité plus juste et pleine de sincérité. Irina a partagé la scène avec certains des plus grands artistes (Silvia Pérez Cruz, Itiberê Zwarg, Luz Casal, Roberto Fonseca, Flavia Coelho, Fatoumata Diawara, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés…) dans plusieurs pays du monde (Cuba, France, Espagne, Suisse, Belgique, Italie, Mexique, Argentine, Uruguay et Cap Vert)

—————–

– Table ronde #2 :

Focus dédié aux personnes sexisées du milieu, abordant à la fois les enjeux intersectionnels de l’industrie musicale ainsi que les espaces et projets dédiés qui participent à leur visibilité dans une industrie mouvante.

Intervenant.e.s :

Boss Bitch – Assia El Kasmi

Grrl_sss – Masha et Maud Gaillard

—————–

→ Concert : MAFALDA HIGH

Mafalda High, c’est un personnage de jeu vidéo qui n’a peur de rien, mais qui plane complet. Qui joue de la Harpe et bouge comme une rappeuse. Qui s’amuse d’un filtre mignon et lumineux mais dont la musique est empreinte d’une noirceur absolument pas mignonne. Percutée par les basses et la liberté de chanter haut et fort ses différences, Mafalda High cultive tous ces paradoxes dans un magma de pop, de techno et de hip-hop, les trois points cardinaux de son monde hybride en forme de cris du cœur.

Mafalda High participe à la Women Metronum Academy 2023, un dispositif de mentorat destiné aux femmes – et personnes s’identifiant comme telles – portant un projet en solo dans le champ des musiques actuelles.

// RadioPhonie, événements sonores co-organisés par Campus FM et le Centre culturel Bellegarde //Un mois sur deux, une émission de Campus FM propose, le temps d’une soirée, un plateau radio ouvert au public en direct du Cube au Centre culturel Bellegarde. Les thématiques traitées varient au gré des émissions qui animent l’événement, mais l’objectif demeure : faire entrer le spectateur-auditeur dans l’intimité d’un studio radio et piquer sa curiosité.

Infos pratiques :

Mercredi 17 mai 2023 à partir de 19h

Centre culturel Bellegarde

17 rue Bellegarde – 31000 Toulouse (Métro Jeanne d’Arc)

. Événement tout public

. Entrée gratuite

. Avec la brasserie Ticat

– un événement Campus FM et le Centre culturel Bellegarde

Plus d’infos :

https://www.facebook.com/events/769824498060078