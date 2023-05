Samedi 3 juin 17h-18h

Petit poucet et l’usine à saucisses, une fiction pour enfants et parents racontée, mise en musique par Sophie Azambre le Roy, Benoît Preteseille et Carl Roosens, 28’, 2020.

Relecture vive et déjantée du célèbre conte, raconté, mis en musique et en images par le duo d’électro-punk Savon Tranchand et Carl Roosens. Ici, l’ogre est le patron d’une usine de saucisses, et au lieu de se perdre dans une forêt, les sept frères s’égarent dans une zone commerciale.

C’est frais. Absurde mais vrai. Joyeux et politique. Punk et enfantin. On a bien rigolé!

Enregistré au studio de la NEF par Etienne Jouanneau.Mixage et mise en onde – Christophe Rault. Le livre est édité chez Biscoto éditions