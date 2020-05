« Hâte-toi lentement », un adage latin fameux qui correspond pleinement au projet de Festina Lente qui se dépêche de partir à la rencontre d’autres cultures et d’échanger avec elles. Troquer des spectacles, moments de frisson, de rire ou de poésie contre une découverte de l’autre et de l’ailleurs.

Parmi les projets du collectif d’artistes et marins, Défer’lente emporte l’auditeur d’escale en escale, depuis Martigues et Douarnenez, en passant par le Maroc, les Canaries, Sénégal et le Cap Vert.

Avec un enregistreur, Cécile Debove capture des moments de vie et restitue une création sonore chaque semaine durant le voyage. Les intérêts s’entremêlent : moments de navigation, histoire de migrations, humeurs des artistes, témoignages de pêcheurs, rencontres fortuites, et bien sûr, de la musique.

À retrouver sur les ondes de Campus FM et en replay sur l’audioblog d’Arte Radio, en cliquant ici.