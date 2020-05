De mars à mai 2020, pendant le confinement et le déconfinement dans le monde entier, nous avons diffusé des programmes sonores venus d’ailleurs, du réseau des radios de Radio Campus France, mais pas que.

Parmi eux, “Parlez-moi d’une ville” nous fait voyager dans “des villes que nous rêvons, que nous vivons, des villes qui nous envahissent, qui nous submergent parfois et qui nous font grandir aussi. Elles font partie de nos fantasmes, de nos souvenirs, de nos peurs, et de notre avenir. Il y a bien des manières de les raconter : en musique, en cinéma, en littérature ou en architecture.”

Dans cette série des émissions du Drugstore, nous vous proposons de découvrir trois villes du monde que Joce Mienniel, flûtiste caméléon, saxophoniste compositeur et orchestrateur, a choisi de raconter à travers le regard d’un artiste ou d’une personnalité et comment elle a pu marquer leur vie et peut-être la nôtre aussi.

Épisode#01 : Jerez de Frontera (Espagne) avec Karine Gonzales

Épisode#02 : Paris des années 30 avec Jo Privat

Épisode#03 : San Francisco avec Lalo Schifrin

Un émission proposée et présentée par Joce Mienniel

www.drugstoremalone.com