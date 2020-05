Chile Despertó : Quand un peuple revendique son droit à vivre en paix est un documentaire sonore, un récit mêlant les voix d’une trentaine de personnes rencontrées dans un Chili en pleine transformation. Le 18 octobre 2019 surgit “l’estallido”, l’explosion, comme le nomment d’abord les Chiliennes et les Chiliens. Mais cette révolte s’est mue en quelques mois en un phénomène qui, pour beaucoup, ressemble déjà à une Révolution. Si le système néo-libéral mis en place sous le régime de Pinochet ne s’est pas encore effondré, le peuple chilien a bel et bien rompu sa normalité en se retrouvant durablement dans ses rues et sur ses places.

C’est précisément ce virage culturel et citoyen que ce documentaire tente d’explorer à travers six épisodes, dans une perspective à la fois chronologique et thématique.

Entretiens, traductions, montage : Melaine Fanouillère.

Mixage : Pierre Furet et Melaine Fanouillère.

Voix Doublages VF (dans l’ordre) : Juliette Bessou, Hélène Frémond,

Matthieu Jégo, Melaine Fanouillère, Pierre Furet, Marie Kempfer,

Lucie Adde, Marie Waterlot, Marie Delépine, Loïc Pinto, Axelle Denis, Pierre Goupil.

L’entretien au téléphone avec Melaine Fanouillère :

Première diffusion sur Campus FM le 11 mai 2020.