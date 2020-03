Cette scène bien plus brutale que n’importe quelles scènes de meurtres présentes dans le film met en avant un autre élément crucial, celui de cette relation si particulière au corps. Tour à tour chanteuse sous la lumière étouffante des projecteurs, tour à tour actrice malmenée dans la moiteur sombre des décors de studios, tour à tour jeune adolescente tokyoïte perdue dans l’immensité de la mégalopole, Mima enchaine sans broncher les figures de style avec pour seul point commun celui du procès d’un corps qui n’est plus vraiment celui d’une enfant pas totalement celui d’une femme mais dont le monde s’est chargé de cette mutation accélérée. Les corps chez Satoshi Kon sont au passage souvent meurtries. L’épiderme, le moindre tissu musculaire semblent comme prêt à rompre sous le moindre effort, la moindre sollicitation. Mima n’échappe pas à cette règle sournoise, et ira jusqu’à constituer elle-même le réceptacle funeste d’une violence débordante sous toutes ses formes. Cette jeune fille donnée en pâture sur tous les moniteurs de retours du studio, interroge et questionne cet acte de mort plus ou moins conscient. Le film de part certain aspects fait donc également écho avec une très grande justesse à des problématiques très actuelles d’exposition sur les réseaux sociaux, ou plus simplement du rapport à la vie privée.

Nous venons de le voir, les embranchements sont donc ici multiples et chaque approche semble déboucher sur un nouveau dédale complexe. L’on se perd alors dans des tentatives hasardeuses d’exégèses plus ou moins réussies, repoussant inlassablement l’objet de notre quête initiale. Difficile également de résumer le film à un genre ou à un propos mais c’est peut-être mieux ainsi. Eviter une trop grande facilité voilà peut-être le propre de l’œuvre de Satoshi Kon. Dissocier l’image d’un signifié trop évident, surmonter le constat positiviste en questionnant le contenu objectif.

De manière plus générale faut-il pour saisir l’œuvre dans son entièreté peut-être chercher une parenté plus ou moins proche. Walter Benjamin évoquait en ses termes la métaphore des sœurs. Il ne faudrait pas selon lui forcer la porte de la belle mystérieuse mais chercher une sœur pour résoudre l’énigme… Il nous faudrait donc étendre le domaine d’étude à l’entièreté du recueil de l’auteur pour y trouver un début de remède au mal qui nous ronge…

La rétrospective proposée à la cinémathèque de Toulouse constitue donc un outil précieux dans cette quête spirituelle. Satochi Kon lui-même semble nous adresser une note d’espoir à la toute fin de son film lorsque Mima, transperçant alors le quatrième mur nous rassure et nous lance un “Je suis la vraie Mima” ultime réappropriation de son identité et peut-être pour la première fois l’assurance de se trouver dans un monde où conscience et vérité sont réconciliées tant dans leurs contenus que dans leurs substances.

Florent Jourde

Pour “Rien à voir, quoique”, émission spéciale en direct et en public

de La Cinémathèque de Toulouse le 27 février 2020, pour le cycle Satoshi Kon.