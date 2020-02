Après l’incendie du squat de la rue de Muret le 4 février 2020, plus de 500 réfugiés et sans logement se sont retrouvés à la rue. Le week end des 8 et 9 février, une partie d’entre eux ont ouvert un nouveau squat au Mirail, 36 rue Babinet. Le propriétaire des lieux a demandé l’intervention de la préfecture pour expulser. Au total, cinq squats ou réquisitions ont été ouverts à Toulouse. Ils sont tous menacés d’expulsion ou d’évacuation dans les prochains jours.

Aujourd’hui, lundi 10 février, le propriétaire des locaux a demandé l’intervention des forces de l’ordre pour évacuer les habitants, qui ont barricadé le site et le bâtiment. Ils doivent attendre 48 heures après l’ouverture du squat, donc ce soir, pour être protégés d’une évacuation. Passé ce délai, le propriétaire devra demander l’intervention de la justice.

Un reportage sonore de Simon Guérin Besnier pour Campus FM Toulouse

Le 13 février 2020, Campus FM propose une émission spéciale pour faire le point

sur la situation dans “Rien à voir, quoique”, en direct de nos studios, avec :

– Nina Condeço, DAL 31 / Un toit pour apprendre,

– Bernard Chaboureau, FCPE 31 / collectif Russel,

– Diallo Abdoulaye.

Merci à Plume de l’association REPIT (réseau entraide populaire international toulousain).

Un programme préparé et animé par Simon Guérin-Besnier et Anna Tuyen Tran.

Réalisation technique & post-production : Thomas Delafosse.

REPLAY du 13-02-2020

Pour soutenir le Collectif Russell au Mirail et à Blagnac et l’association Un Toit Pour Apprendre, rue Roquelaine, il est possible d’apporter des affaires de camping ou de donner des cours de français.