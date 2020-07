La philosophie du dispositif :

– une radio libre contre l’enfermement/l’isolement et pour la dé-stigmatisation autour du handicap mental,

– la création de liens entre l’intérieur (l’hôpital, l’usager, le parleur) et l’extérieur (le glaneur de paroles, les invités, l’auditeur),

– la radio comme outil d’expression, de création et de communication sociale de proximité, accessible aux publics prioritaires,

– le tout, dans la bienveillance et le respect de la personne, de sa dignité et du secret médical.