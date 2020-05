“Après la stupeur des premiers jours, suite à l’annonce du confinement, il y a eu beaucoup d’appels, par téléphone, par skype, où tout le monde se racontait les « il paraît que… », les paris pour l’après, ce qu’on n’allait plus pouvoir faire et la peur du vide. Alors, j’ai voulu créer un espace pour tous ces mots. J’ai commencé par mes proches, et dès le deuxième épisode, de nouvelles personnes ont souhaité participer. Semaine après semaine, je leur propose un thème, et elles m’envoient des notes vocales (distance oblige) sur leurs sensations face à cette situation nouvelle. Cela devient une modulation sonore, une parole enregistrée, intitulée « Dedans ». Je l’ai proposée à Campus FM…”

– Adèle Edwards 🌸.

Une création sonore d’Adèle Edwards.

Générique & mixage : Valentin Fleury.

Illustration : Mélanie Auvray.

Les épisodes de Dedans sont à écouter ici :

#01 Rester chez soi

#02 La famille

#03 C’est comme une grande nuit

#04 Travail et confinement (partie 1)

#05 Travail et confinement (partie 2)