Vendredi 2 juin 15h-16h30

Dispositif(s) d’aide et soutien aux auteur.ices. Quel rôle pour les radios associatives et locales dans la production et l’accompagnement à la création sonore et radiophonique?

Cette table ronde évoquera des dispositifs de soutien à la création sonore et au documentaire radiophonique. Nous reviendrons sur la dynamique des radios associatives et locales dans la valorisation de la création sonore et les liens au territoire régional.

Intervenant.e.s : Nicolas HORBER (expérimenté en radio libre, radiowne.or/ european sound delta / Awdio / Iastar Radio campus France / Mulhouse), Irène OMÉLIANENKO (autrice, documentariste, productrice radio, présidente d’honneur ADDOR), Siham MINEUR (co-présidente ARRA -Assemblée Radio Associatives, Occitanie ),Lise ROURE (Responsable de l’aide à la création et des dotations Brouillons d’un rêve SCAM), CRLO – Collectif Radio Libres Occitanie.

Modération : Martin LAPOUILLE (Campus FM)