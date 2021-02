En février, mars et avril 2021, le collectif Freddy Morezon, dans les franges du jazz et des musiques improvisées, propose une trilogie de concerts et de rencontres radiophoniques sur les ondes de Campus FM pour découvrir les trois prochaines sorties d’albums de leur label Mr Morezon.

Samedi 27 février – 21.00

Nicolas Lafourest // Forêt – Faulkner Songs

Nicolas Lafourest : guitare électrique

Samedi 20 mars – 21.00

Mister Bishop and guests – La Ligue des objets

Enduit Bishop : sax alto et percussions

Sarah Brault : voix (et percussions)

Marion Josserand : violon (et percussions)

Florian Nastorg : sax baryton (et percussions, et deux notes de shamisen)

Odran Trümmel : guitare

Jean-Pierre Vivent : batterie (et percussions)

Samedi 17 avril – 21.00

Le Tigre des Platanes – Terminus Radioso

Marc Démereau : saxophones, clavier, voix

Nathanaël Renoux : trompette

Imbert Imbert : contrebasse

Fabien Duscombs : batterie

Plus d’infos :

www.freddymorezon.org/