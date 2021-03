En février 2021, Louise Canu et Simon Guérin-Besnier ont rencontré Joël Lecussan, coordinateur de Mix’Art Myrys – collectif d’artistes autogéré et lieu d’exposition, de spectacle – ainsi que Gérard André, vice-président de Toulouse Métropole chargé de la culture, et Nicole Yardeni, présidente de la commission culture au centre des Congrès à Toulouse, pour faire le point sur la situation préoccupante du lieu, fermé le 20 janvier pour raisons de sécurité après 26 ans d’existence agitée.



En attendant leur reportage sonore, voici quelques photos signées Matthieu Rondel pour Campus FM (merci à lui).

À Toulouse, un nouvel appel à manifestation “En commun – Libre et nécessaire” est lancé le 6 mars 2021 à 13.30 place Arnaud Bernard pour défendre les libertés démocratiques et associatives à l’initiative de nombreux collectifs dont Mix’Art Myrys, Le Bleu Bleu, le pavillon Mazar, le DAL 31/Centre Solidaire Abbé Pierre, le jardin partagé Fontaine Lestang,