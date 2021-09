To Beatles or not to be s’adresse autant aux fans les plus fidèles des Fab Four qu’aux néophytes qui trouveront là une porte d’entrée vers l’univers du groupe, sous un angle décalé, grâce à une contrainte simple : ne diffuser aucun de leurs enregistrements officiels. Y sont sélectionnées de multiples reprises, des version alternatives, des raretés, etc. ponctuées d’anecdotes et de décorticages de chansons. L’occasion de présenter d’autres artistes aux styles très variés, par le biais de leurs reprises des Beatles.

– un programme de Paul Vintache à retrouver un dimanche par mois à 22.00 sur Campus FM.