Chaque semaine, une radio du réseau Radio Campus France vous invite à découvrir les groupes, les salles, les événements et les projets musicaux émergents de son territoire à travers une exploration radiophonique de trente minutes chrono.

Du groove phocéen au punk orléanais via le rock ‘n roll de Rennes, prenez le bon départ à l’écoute de Radio Campus France pour cette course d’orientation inédite dans le son d’aujourd’hui !

– Starting Block, le magazine des émergences musicales, à retrouver le vendredi à 16:00 sur Campus FM pour la saison 2021-2022.

Samedi 9 octobre à 18.00 2021, Starting Block, fait escale sur la scène “Le vent des signes” à Toulouse pendant les balances du duo Micro-Waves, tête-à-tête improvisé entre l’ondiste Nathalie Forget et le compositeur et musicien électro ErikM (une production GMEM – CNCM de Marseille dans le cadre d’un concert “In a landscape” / GMEA).



– un documentaire radiophonique d’anthropologie musicale et sonore de François Berchenko pour Campus FM.