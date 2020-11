School of Hip Hop est une émission dédiée au rap et plus généralement à la culture Hip Hop. Dj Nice présente une heure de mix de cette musique en gardant comme lignée le son qui vient ou qui reste dans l’esprit de l’âge d’or du Hip Hop, les années 90, le son Boom Bap.



– un programme de DJ Nice à retrouver un vendredi sur deux à 21:00 sur Campus FM.

