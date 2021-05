Sex Appel est un nouveau programme court proposé par Pascale Faget, médecin généraliste et sexologue pour le Simpps (service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé) de l’université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées.



On y parle sexualité pour mieux la vivre.



Dans le premier épisode, pas de cours magistral, mais des réflexions sur les premières fois, le désir, le plaisir…