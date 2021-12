Voyage au pays du “deep digging”

Diggers et collectionneurs de vinyles depuis vingt ans, animateurs radio en Angleterre et importateurs des soirées 100 % dynamite parisiennes, Augui Dub et Brocsteady – les deux DJs du collectif Roots of Vinyl – vous transportent au-delà des racines de leurs son “historique” sur vinyle exclusivement en partageant leur passion pour le “deep digging”, la recherche sempiternelle de la claque musicale ultime !

Au menu : soul jazz, cinematic soul, library music, hip-hop, funk et un final festif de nouveautés world groove.

Pour la saison 2021-2022, retrouvez Roots of Vinyl un samedi par mois `a 12.00 sur Campus FM.

Plus d’infos :

www.rootsofvinyl.com

www.instagram.com/rootsofvinyl/

www.facebook.com/rootsofvinyl/

https://soundcloud.com/rootsofvinyl/

https://open.spotify.com/user/