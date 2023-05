Visuel : Deuce

Le Festival RadioPhonie #2 se tiendra les 2, 3 et 4 juin 2023 au Centre culturel Bellegarde à Toulouse.

RadioPhonie est un événement co-organisé par Campus FM et le Centre culturel Bellegarde, et dédié à la création sonore et radiophonique.

La deuxième édition du festival Radiophonie est une invitation à prendre le temps d’écouter, tendre l’oreille vers l’inconnu et voir autrement. Nous poursuivons notre aventure autour de la création sonore avec une programmation originale, sans étiquette, en quête de nouvelles formes d’écoute, et de lieux sonores inédits.

Festival de la création sonore et radiophonique, Radiophonie interroge les liens entre la création et la radio avec une proposition d’écoutes, de performances et d’expériences sonores.

Pour cette nouvelle édition, le Festival organise une journée de rencontres ouverte au public autour des auteur.ice.s sonores et des professionnel.le.s de la radio. Une première petite pierre pour imaginer ensemble et sur notre territoire la radio du futur et les possibilités que nous avons d’accompagner la création de demain.

Cœur battant du Festival, Campus FM prend ses quartiers dans le jardin du Centre culturel Bellegarde avec une proposition d’émissions, d’écoutes en direct et de DJ sets sur la scène des Nuits de Radiophonie.

Alors comme diraient nos ami.e.s d’aventures sonores de Phaune Radio, soyez tout flux et toutes flammes !

AU PROGRAMME :

Téléchargez la Grille du festival RadioPhonie 2023 !

INFOS PRATIQUES :

Un festival gratuit et tout public

Vendredi 2 juin 2023 12h>00h

Samedi 3 juin 2023 16h>01h

Dimanche 4 juin 2023 13h>20h

Centre culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde Toulouse (Métro : arrêt Jeanne d’Arc)

Restauration bio et végétalienne tous les jours, bière artisanale locale

Réservation indispensable pour les deux ateliers dans la limite des places disponibles à l’adresse radiophonie@campusfm.net

Brunch par La Belle Verte dimanche 4 juin à partir de 13h. Réservation obligatoire via le site www.labellevertebio.com

L’entrée à chaque événement et lieu de programmation du festival se fait dans la limite des places disponibles. Le retrait des places se fait à l’accueil du Festival tous les jours, 30’ avant le début de chaque séance.