Bellegarde s’associe à Campus FM Toulouse pour un rendez-vous mensuel, culturel et radiophonique. Une fois par mois, vivez une expérience sonore immersive en assistant en direct à une émission radio dans l’enceinte du Centre culturel Bellegarde. L’animateur prêtera son micro à celles et ceux qui défendent, innovent, créent et imaginent la scène culturelle toulousaine. Trente minutes pour plonger dans l’actualité artistique de la ville rose !