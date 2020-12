Une fois par mois, Parlêtre vous invite à la rencontre des narrations et des récits émouvants entre le réel, l’imaginaire et le symbolique. Vous y trouverez des montages sonores faits à partir des entretiens et des trouvailles d’archives: littéraires, cinématographiques et musicales par Olia Eichenbaum.

Le premier épisode de Parlêtre est une invitation à découvrir la parole chantée, parlée et dessinée de Véronique Vincent – artiste, parolière et chanteuse d’Aksak Maboul. Il y aura de la fatrasie, bien que pulvérisée, des uniques phosphènes, des dessins, de la peinture, et des lectures croisées qui ont inspiré’e’s les “Figures”.

Entretien enregistré à Bruxelles en juillet 2020

Dans le deuxième épisode de Parlêtre, qui, pour préciser son côté bilingue, porte le titre “Train of thoughts : la voie en chantier” est un cut-up poétique sous forme d’essai dans toutes ses définitions pour sublimer ce moment tourmenté.

Dans le troisième épisode, Parlêtre construit la cure mystérieuse et encore plus plurilingue. À l’air des temps et des espaces multiples, la parole hypnotisante se ramène jusqu’à présent, et bien qu’il y a quelque peu de troubles, il y a de la musique aussi, et elle se soigne par l’amour pour l’humanité entière. Si vous ne comprenez pas une de ces langues, ce n’est pas grave, écoutez-les comme les mantra.

Dans l’épisode#04, Parlêtre vous a préparé un recueil traitant d’à peu près de tout. Il/elle est allé/e à la rencontre des petites voix (en distanciel spatio-temporel), pour y trouver quelque chose de l’air du temps . Bienvenue dans ce voyage cathartique : “Équilibristes”.

Plus d’infos :

facebook.com/parletrenewsletter

https://parletre.bandcamp.com/



Tous les replays :

mixcloud.com/CampusFM/playlists/parletre/