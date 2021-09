L’émission Les Chercheur-e-s fait parler celles et ceux qui creusent, fouillent les idées, les concepts, sous la forme d’entretiens de femmes et d’hommes qui se sont penchés à fond sur un thème, une idée, un concept – au point d’y consacrer des années de leur vie, voire leur vie entière. Hélène Bély s’intéresse à eux comme sujet, tout autant que leur objet d’étude. Qu’est-ce qu’ils ont à nous apprendre de plus – qu’on ne sait pas ?

– un programme mensuel d’Hélène Bély à retrouver un mardi par mois à 17.00.

Onze épisodes produits par Hélène Bély sont déjà en ligne à écouter ici sur ausha, avant la diffusion de nouveaux épisodes sur Campus FM pour la saison 2021-2022.

Plus d’infos :

www.instagram.com/leschercheures/

www.facebook.com/leschercheures/

https://twitter.com/LesChercheures/

https://podcast.ausha.co/podcast-les-chercheur-e-s/