Le 24 septembre 2021, embarquez pour la 17e Nuit européenne des chercheur·e·s – plongée nocturne dans le monde de la recherche – autour du thème “Les voyages”.

La Nuit européenne des chercheur.e.s, c’est une invitation à partager une même soirée avec des chercheur·e·s dans des centaines de villes d’Europe. Sont proposés au public des dispositifs innovants. Au sein d’espaces scénographiés, l’ambiance est détendue, permettant des moments de partage intimes et particuliers, pour découvrir les chercheur·e·s comme vous ne les avez encore jamais vus ni entendus.

Elle se déroule en simultané dans 370 villes européennes et 14 villes en France : Albi, Angers, Besançon, Bordeaux, Brest, Dijon, Saint-Denis de La Réunion, Le Mans, Limoges, Marseille, Nice, Paris, Saint-Étienne, Toulouse.

Pour chaque ville, une soirée singulière avec Radio Campus France

Rendez-vous au Quai des Savoirs et au muséum de Toulouse et à l’espace culturel des Cordeliers à Albi pour des rencontres conviviales et chaleureuses avec des chercheur·e·s de toutes disciplines autour d’animations originales. Et sur nuitchercheurs.univ-toulouse.fr pour découvrir des productions numériques inédites. Dépaysement garanti !

De 20.00 à 22.00, retrouvez Campus FM pour une émission spéciale “Chercheur.e.s on air” en direct du Quai des Savoirs. On cause, on questionne… à l’écoute des chercheur·e·s avec :

– Catherine Jeandel, océanologue géochimiste, directrice de recherche au CNRS (LEGOS/OMP – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, IRD, CNES).

– Frédéric Pitout, astronome adjoint à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse (IRAP – Institut de recherche en astrophysique et planétologie).

– Virginie Czerniak, maître de conférences en histoire de l’art (Laboratoire TRACES – Université Toulouse Jean Jaurès – Maison de la recherche).

– Hugo Tranin, doctorant à l’IRAP (Université Paul Sabatier).

– Sophie Cravatte, océanographe physicienne, experte en dynamique équatoriale et en variabilité climatique dans le Pacifique tropical (Legos).

– et Hélène Pierre, chargée de projets Culture scientifique et technique à l’université fédérale de Toulouse.

– un programme coordonné par François Berchenko,

préparé et présenté par Matias Estaño, Hélène Bely, Pascal Azema et Simon Guérin-Besnier.

Réalisation technique : François Berchenko.

Habillage sonore : Campus FM pour Radio Campus France.

Programmation musicale & mise en ondes : Thomas Delafosse.

La Nuit européenne des chercheur·e·s à Toulouse est organisé par l’IMT-Mines Albi, INU Champollion et l’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, ainsi que les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, et leurs partenaires.

La Nuit européenne des chercheur·e·s est soutenue par la Commission Européenne dans le cadre de programme HORIZON 2020 Action Marie Sklodowska-Curie.

Plus d’infos :

> L’université de Toulouse

> Le Quai des Savoirs

> La Nuit européennes des chercheurs

> Radio Campus France