“Je parle aujourd’hui en tant que représentante

de la citoyenneté monstrueuse,

Celles et ceux dont la conformation est anormale,

Celles et ceux qui sortent de la norme !



Suite à des débats,

À de nombreuses discussions,

Il nous paraît important de vous exposer quelques aspects

de notre projet de société,

Réfléchi depuis maintenant quelque temps.



Les monstres naissent et demeurent libres et égaux en droits.

Le but de toute association politique est la conservation

des droits naturels et imprescriptibles du monstre.

Le droit pour chaque monstre est de s’épanouir dans son individualité

et dans sa différence.



Pour cela, nous cultivons le rêve d’une société

où les monstres ont leur place.

Cité commune qui naît de multiples projets collectifs et divers,

Cité qui accueille l’altérité et trouve les espaces

pour qu’elles s’y épanouissent,

Cité où les fragilités sont solidaires pour que puissent naître la poésie,

Aménagés sans fossé creusé entre ses créateurs et ses créatures,

Car sa genèse est collective !



Car c’est en créant un lien qu’il se crée une collectivité qui voue son temps

à des causes communes et indispensables à la vie.



Bon, bon, bon,

Comment on organise ça ?



Peut-être que, régulièrement.

Celles et ceux qui se sentiraient de prendre la responsabilité

du bien-être commun,

À qui on donnerait notre confiance,

Pourraient… Se réunir ? Et discuter ?

Une sorte de conseil ?

Qui emploierait son temps à comprendre les besoins de ses habitants

et de veiller ainsi à ce que personne ne se retrouve exclu du projet commun ?

Et pourquoi pas trouver un espace commun au centre de la ville,

accessible à toutes et à tous, pour que le conseil puisse se réunir ?



Les monstres, je vous présente :

Le Capitole !

– retranscription d’un discours monstrueux

Est-il encore possible de concilier culture “instituante” et culture “instituée” à Toulouse ?

Comment réfléchir au maintien d’une culture artistique contemporaine, solidaire et démocratique ?

Les formes de création, de production et de diffusion non-hégémoniques ont-elles encore droit de cité ?

Vendredi 29 février 2021, midi, Toulouse

Mix’Art Myrys, mythique collectif d’artistes auto-géré visé par une procédure de fermeture administrative, le centre solidaire Abbé Pierre, menacé d’expulsion, et le DAL 31 organisent un rassemblement place du Capitole.



Ce midi-là, se tient à la mairie de Toulouse, un conseil municipal. L’occasion de se réunir place du Capitole pour donner à voir aux élus et se faire entendre de tous par une riposte collective, solidaire et culturelle à Toulouse. Prises de paroles, performances artistiques, quelques bières et surtout le feu d’un monde associatif, culturel et solidaire qui ne se regardera pas mourir.



Une réponse de Toulouse Métropole est actuellement attendue afin de préciser les termes de la fermeture administrative de Mix’Art Myrys.

– un reportage de Louise Canu pour Campus FM

Plus d’infos :

vive.mixart-myrys.org