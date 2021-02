Après une première expérience radiophonique au côté de Yohan Dumas, Un pavé dans le jazz – les rendez-vous des musiques aventureuses à Toulouse – continue d’expérimenter un autre chemin d’écoute et de partage, cette fois au côté du trio The Bridge (a transatlantic network for creative music) pour un événement radiophonique improbable et impromptu.



Le trio posent leurs instruments et leurs envies de rencontres, d’échanges et de dialogues dans le studio de Campus FM. La musique contemporaine se mélange alors au vivant et à la biologie avec les étudiants de l’école d’ingénieurs de Purpan pour tenter de comprendre les écosystèmes.



Rendez-vous sur Campus FM samedi 6 février 2021 à 21.00.



– une émission entre dialogue et concert, animée par Joe Kangourou.

À la réalisation technique : François Berchenko.



Avec JayVe Montgomery : saxophones, flûtes, percussions

Didier Petit : violoncelle

Edward Perraud : batterie

Plus d’infos :

