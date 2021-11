Concerts, rallyes dans la ville, visites, cinéma, forums associatifs… La Semaine de l’étudiant s’installe pour sa 16e édition dans votre région et vous accueille à travers des événements festifs, culturels et sportifs tout au long du festival. L’occasion (re)découvrir votre ville et de faire (mieux) connaissance avec les autres étudiants.

C’est aussi trois rendez-vous avec Campus FM :

– Vendredi 12 novembre à 12.00, dans La Midinale avec Marie Hermenier, responsable Mission Culture et Initiatives étudiantes de l’Université fédérale de Toulouse,

– Samedi 13 novembre de 16.00 à 17.00 pour une émission spéciale en direct lors de la journée “La Cour des initiatives étudiantes”,

– Mardi 16 novembre avec un dj set de Little by Little de l’émission Little by Little Wicked Show sur Campus FM pendant “La Nuit des étudiants du monde” au Connexion Live.

Tout le programme :

http://semaine-etudiant.univ-toulouse.fr

– un événement de l’Université fédérale de Toulouse et ses partenaires.