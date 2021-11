Avec Marie Hermenier

Je n’ai pas oublié, dans ma prime jeunesse, non pas révolue et pourtant entamée, tout ce que l’université fédérale de Toulouse a fait pour moi. Par exemple, à l’époque, existait encore le festival “Entre en scène” et, sans compter chaque année les déambulations au musée des Augustins, je ne manquais pas, édition 1 et 2, de m’inscrire aux ateliers de théâtre – je n’oublie pas ces week-ends d’euphorie et de créations intenses, à la rencontre d’œuvre dramaturgiques, d’un travail de mise en scène toujours renouvelé, à la rencontre des autres et de moi-même. Puis, il y avait l’incontournable “Semaine de l’étudiant” et son grand marché associatif qui n’illustre rien moins que l’effervescence estudiantine ! D’ailleurs, l’université fédérale de Toulouse n’a jamais abandonné ses chérubins, même face à l’adversité, puisque malgré les restrictions sanitaires, l’année dernière, il était tout de même possible de vivre la semaine de l’étudiant, ramassée en une unique soirée au Bikini et visionnable sur Youtube en direct live.

Université fédérale ? Semaine de l’étudiant ? Si cela est encore flou pour toi, pas d’inquiétude, on va décortiquer ensemble les tenants et les aboutissants de cet incontournable événement étudiant ; ça se passe dans La Midinale, je reçois – Marie Hermenier.

Parler des étduiant.es nécessite d’exploiter un large champs lexical, il y a le registre innocent, les premiers chez soi, les premiers cours en amphi, les premières pâtes carbonara dans sa kitchenette ou le registre épique, les barathons, les DM qui s’entassent sur le bureau comme la vaisselle dans l’évier, l’engagement associatif + les cours + le boulot à mi-temps + les soirées. Et il y a définitivement, ne l’oublions pas, le registre tragique où quand le fantasme s’étiole et la réalité assène ses redevances – isolement, anxiété, dépression – toute une somme de manifestations d’un désespoir étudiant qu’aura exacerbé la crise sanitaire. Il reste donc nécessaire d’écouter et comprendre les besoins des étudiants afin de leur proposer des solutions à l’isolement, des accès à la culture et des moyens pour développer leur projet. Une mission à laquelle l’université fédérale s’affairent depuis plusieurs années.

Marie Hermemier, merci d’être venue dans La Midinale pour parler de La semaine de l’étudiant.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.