Avec Sylvain Huc

À la veille du 20 mars, le printemps se préparait à sortir ses atouts de sa branche, tapis dans une descente de nuage, alité sur un ciel qui n’en démordait pas du gris, guettant le glas de la saison nouvelle, prêt à ruer tel le bélier astral qui affûte ses cornes pour encorner avril. En anglais, “bloom”, c’est la floraison. “To bloom”, fleurir. En avril, les fleurs “blow up”, éclosent, éclatent, dégoupillent – alertes et fragiles – contre la joue du ciel. Mais n’y a-t-il que les fleurs qui éclatent ? Que les fleurs pour geindre dans la pruine printanière, s’étirent en léchant la rosée sur leurs flancs ? Les danseureuses n’ont iels pas quelques affinités avec les fleurs, quand iels se pétale, se corolle, s’ouvrent et se bouquet à plusieurs, se galbent, se pavanent, se déploient, se gorgent de sève, vibrent sous la main d’un vent invisible et se froissent la chaire qui trémule ?

Loin de moi l’idée de lancer une hypothèse poétique sur l’affiliation des danseureuses avec la flore, mais seulement d’introduire le nouveau festival de danse contemporaine sur la commune de Tournefeuille et en partenariat avec La place de la danse, le Bloom Festival – initié par le danseur et chorégraphe Sylvain Huc, que j’ai le plaisir d’accueillir dans le studio de Campus FM en ce midi de printemps. Bonjour.

Je le rappelle le Bloom Frestival, ce sont les 8, 9 et 10 avril sur la commune de Tournefeuille et c’est une première édition. Un festival auquel on souhaite par ailleurs une longue vie ! Mutation, hybridité et créativité seront au rendez-vous. Autant d’occasions de voir que de participer. Mais d’un côté ou de l’autre du quatrième mur, pour interroger encore la phénoménologie, ne peut-on pas se demander dans quelle mesure les spectateurices, même si iels se pensent protégés dans leur posture, ne sont pas malgré elleux modifiés par ce qui se passe sur scène. Repartent avec un endroit à l’intérieur du corps bouturé ou multiplié, déplacé ou métamorphosé. Merci Sylvain Huc pour cet épisode de La Midinale. Pour voir votre dernière création, Wonderland, ça se passe donc le 10 avril, dernier jour du festival Bloom, à 17.00 à l’Escale à Tournefeuille.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.

Plus d’infos :

https://laplacedeladanse.com/agenda/bloom-festival