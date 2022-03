Avec Valentin Meriot

La musique minimaliste, aussi appelée musique répétitive par chez nous, est un courant de la musique classique qui émerge aux Etats Unis dans les années 60 et qui se base, comme son nom français l’indique, sur des motifs et des séries répétitives. Une de ces figures majeures est le musicien et compositeur Philip Glass connu et reconnu dans le monde entier pour ses opéras. Pourquoi ne pas citer par exemple l’ambitieux projet qu’il mit en œuvre suite à sa rencontre avec le metteur en scène et plasticien Robert Wilson et qui prendra la forme définitive d’une trilogie – chaque volet représentant le portrait d’un personnage historique qui aurait participé à changer le monde par le pouvoir de ses idées. Le premier volet de cette trilogie créée en 1976 est alors consacré au physicien Albert Einstein et déroge déjà au canon de l’opéra classique en ne proposant ni intrigue ni linéarité, mais une série de symboles tenus dans un ensemble en dialogue avec la musique et les lumières sur scène. Une chorégraphie et une orchestration pensées par les deux artistes comme une opération mathématiques. C’est de la partition de Philip Glass pour cet opéra intitulé Einstein On The Beach dont s’est inspiré le danseur Valentin Mériot pour monter sa création 00:18’15’’. J’ai le plaisir de l’accueillir dans cette nouvelle Midinale pour parler de son parcours et de son travail. Bonjour Valentin Mériot.

Danseureuses urgentiste cherche urgence minutées pour mouvements urgents dans un espace qui urge. Puisqu’il y a urgence – à dire, faire, consommer, acheter, vivre, expérimenter, forniquer, aimer, avaler, croître, voyager, profiter, se divertir, découvrir, avancer, grandir, proliférer, danser, compter, manifester, revendiquer, brûler ses graisses, roidir ses muscles, boire, fumer, se déplacer, apprendre ou désapprendre. Aux portes de la modernité, l’urgence sort son bélier et fait sauter les gonds. Merci Valentin Mériot pour votre présence dans le studio, on peut vous suivre sur les réseaux afin de s’informer de votre actualité artistique. 00:18’15’’ se joue demain soir à l’université Toulouse III Paul Sabatier à l’auditorium Marthe Condat.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.