Avec Sylvain Rey, Rémy Gouffault et George Storey

C’était Triple Juice en direct et en live dans le studio de Campus FM, vous êtes bien sur La Midinale et c’est un mois de mars riche en programmation musicale. Pour ce quatrième live, j’ai le plaisir d’accueillir le trio de jazz Triple Juice composé de Sylvain Rey au piano, Rémy Gouffault à la batterie et George Storey à la contrebasse. Merci d’être venus. Merci pour ce début d’émission in media res comme on dit. Après un premier EP en 2019 intitulé “At Home”, vous sortez votre premier album le 28 janvier 2021, un “Atomes” composé de dix morceaux. Si à ces débuts Triple Juice s’est fait la main sur des standards du jazz, aujourd’hui vous composez, en témoigne “Atomes”.

La catastérisation, en partie formée de la racine grecque du mot étoile, est ce phénomène de transformation d’un être en constellation. Ne dit-on pas de celleux dont l’enveloppe charnelle se meurt, que leurs âmes montent au ciel ? Et que dire de toustes ces mortels, nymphes et demi-dieux que les mythologies auront d’une certaine manière canoniser de façon païenne en inscrivant leur forme et leurs noms dans la carte du ciel ? Et ne peut-on pas dire également de la musique de Triple Juice qu’elle fait s’élever des expériences terriennes via le transport des notes dans des zones d’abstractions et d’émotions stellaires ? Merci Rémy, George et Sylvain pour votre présence et votre musique. Votre trio s’intitule Triple Juice et on peut acheter votre premier album, numériquement sur la plateforme BandCamp. On peut également vous retrouver sous la forme d’un quartet le 31 mars au bar Le Taquin.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.

Plus d’infos :

www.triplejuice.net/

https://triplejuice.bandcamp.com/