Avec Cécile et Oli

Blaise Pascal écrit en 1669 dans ses “Pensées” qu’un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Phrase qui donne en partie le titre du livre de Giono et qui clôture également son œuvre – un roi sans divertissement – insinuant que l’origine du mal viendrait de l’incapacité des hommes à éprouver l’ennui. Le point de départ est toujours un terrible besoin de vie qui grouille dans le corps jusqu’à ce que le protagoniste quitte tout, avide d’aventure, assoiffé de hasard. Sal Paradise, le protagoniste du chef d’œuvre de Kerouac ne veut pas rester chez sa tante à New York, il rêve de prendre la route, de traverser le continent d’est en ouest, de ceindre les steppes, les canyons, les montagnes et les vallées, le paysage se déroulant comme un tapis rouge, invitation d’asphalte à la découverte et aux rencontres. La folk née également de cet appétit de grands espaces, cette recherche identitaire, cet attachement ou ce détachement des racines et cette fusion volcanique des genres.

Cécile et Oli puisent notamment dans ce répertoire folk avec leur duo Willo sur une base guitare et voix. Une nouvelle occasion pour le studio de Campus d’accueillir un live musical, mais seulement après s’être prêtés aux jeux des questions-réponses. Bonjour Cécile, bonjour Oli, merci d’être là.

Pendant que vous vous installez pour votre live en studio, je vais clôturer ce temps d’échange. Votre album “Eternal Jetlag”, sorti sur le label Kaa Production, folk atmosphérique qui épouse les sommets, est disponible sur les plateformes de streaming. Vous avez lancé un crowfunding pour presser des vinyles. Pour vous suivre, ça se passe sur les réseaux Willo Band.

– Alice Baylac

