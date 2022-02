Avec Chloé Lalanne de Marionnettissimo

Si on s’en réfère à l’origine du mot, il faut remonter au Moyen Âge pour trouver trace de la marionnette, où son emploi n’est rien moins qu’un diminutif de Marie comme peuvent l’être les prénoms Marion, Mariolle ou Mariotte. Et, de façon exemplaire, un diminutif signifiant souvent la mignonnerie de la chose, la marionnette est une petite Marie chérie et désigne des figurines représentant la Vierge. La suite, on l’a connaît, la démocratisation du mot dans les rites et les fêtes païennes, l’Église qui éternue de rage dans ces robes de cérémonie, mais qu’importe, la marionnette ira même jusqu’à désigner les poupées utilisées dans les rites de sorcelleries – et quoi de plus païens ! De bois, d’ivoire, de cuire, de tissu, la marionnette finalement, c’est une poupée. Poupée ou puppet en anglais. Et c’est bien de puppet dont on va parler ce midi, de marionnette, mais de marionnettes dans les bars, de poupées païennes qui performent la night dans les néons.

Nous vous avions déjà reçu en novembre pour le festival Marionnettissimo, c’était avec vous Chloé Lalanne, c’était la 16e Midinale et aujourd’hui c’est la 48e. Cette fois-ci, vous venez nous parler d’un autre festival, plus spécifique ou plus original, le Puppet Night Bar-bars, festival de marionnette dans les bars ou puppet dans les pubs, qui commence ce soir 23 février 2022 et jusqu’à ce samedi 27. Un festival co-organisé par Marionnettissimo et le collectif Culture Bar Bars.

Si en fin de semaine, au détour d’une conversation enflammée et en tournant votre tête pour ne pas voir Jasmine ou Patrick renverser sa bière pour la énième fois sur le smartphone de son voisin, vous croyez voir dans votre angle de vue et malgré la migraine qui commence à pointer, une femme au profil étrange se mouvoir bizarrement en entonnant un chant sicilien et bien vous ne rêvez pas et ce n’est pas une hallucination dû au sept pastis que vous vous êtes enfilé depuis 18.00 mais seulement le Puppet Night Bar-bars qui a investi votre débit de boisson préféré. Je le rappelle, l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Pour retrouver la liste des quatorze bars partenaires de l’événement et le programme du festival, rendez-vous sur le site internet de Marionnettissimo ou sur sa page facebook. Merci Chloé Lalanne de vous être déplacée dans le studio de Campus FM.

– Alice Baylac

