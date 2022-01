Avec Fabien Estivals

Je viens d’emménager dans un nouvel appartement, l’ancienne locataire, Germaine – qui est partie pour un rez-de-chaussée à cause de ses articulations – avait quelques goûts douteux en matière de décoration d’intérieur et pensait qu’il serait de bon ton de tapisser le salon avec une séquence de chasse tout droit sortie d’un tableau hollandais du 17e siècle. Problème, je n’ai rien pour détapisser l’œuvre de Germaine. Heureusement, il me suffit de réserver une décolleuse à vapeur sur le site de ma bibliothèque d’objets. Le week-end d’après, une batterie de cousins et cousines décident de rappliquer dans le salon détapissé et de prêter main forte pour déménager les meubles. C’est l’hiver, il fait froid et j’ai promis de les remercier en organisant une raclette le soir de déménagement. Petit hic : je n’ai pas de machine à raclette. Heureusement, il me suffit de réserver une machine à raclette sur le site de ma bibliothèque d’objets. Le week-end du déménagement, Ludivine me glisse à l’oreille : “Avec Patricia on a acheté un kayak pour cet été, ça te dirait pas de venir descendre les gorges du verdon avec nous ?” Nouveau blème : je n’ai pas une thune, et un kayak, ça vaut son pesant de billets de dix. Heureusement, je peux réserver un kayak sur le site de ma bibliothèque d’objets. Bon, là c’est le moment où je m’arrête parce que tout le monde a compris de quoi il s’agissait dans cette nouvelle Midinale. Oui, tout à fait, c’est bien ça : de Ma bibliothèque d’objets, un projet écoresponsable dont vient nous parler Fabien Estivals.

On vous souhaite une belle ouverture et une belle longévité ! Chères auditeurices, vous n’avez plus aucune excuse pour ne pas détapisser votre salon, organiser une cousinade ou partir en kayak dans les gorges du verdon cet été avec Ludivine et sa go Patricia ; pas d’excuses pour le pneu à plat du vélo depuis quatre mois ou pour le trou à remiser dans le dos de votre veste préférée. Il suffit de se connecter en ligne sur le site mabibliothèquedobjets.com et de réserver l’objet qui accompagnera la résolution de votre problème ou l’avènement de votre envie et peut-être vous révélera quelques propensions bien cachées pour telle ou telle activité manuelle. Pour suivre le projet, un site donc, mais également une page facebook et une page instagram. Merci Fabien Estivals d’avoir accepté mon invitation.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.

