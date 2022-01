Avec Nathalie Douk, Alexia Santez de l’association Union Cépière Robert Monier (UCRM) & Etienne Normand de l’association régionale Clémence Isaure

L’intermezzo, c’est cette pause musicale courte, ou ce pas de danse ou ce pantomime burlesque au milieu d’une pièce dramatique. C’est cet interlude qui déride le front, cet entracte qui permet de souffler, cet intermède de légèreté dans un contexte strict et sévère. C’est ce droit au divertissement. Ce droit de faire une pause, un break, un temps-mort. Tout le monde devrait avoir le droit à un intermezzo de temps à autre.

Ça pourrait prendre la forme d’une carte ou d’une pancarte, un truc à brandir pour dire stop, intermezzo s’il vous plaît. Une opportunité accordée à tous et toutes, sans distinction, celle d’arrêter la machine infernale des pressions extérieures et des aléas de la vie pour essayer, tenter, mais au moins avoir le droit, de repartir du bon pied. Intermezzo, c’est le nouveau projet de l’Union Cépière Robert Monier (UCRM). Un projet à destination des personnes dites marginalisées – une opportunité de repenser son parcours en dehors des questions de survie quotidiennes. Pour en parler avec nous ce midi, j’ai le plaisir d’accueillir Nathalie Douk, Alexia Santez de l’association UCRM et Etienne Normand de l’association régionale Clémence Isaure.

Offrir des conditions de vie dignes – puisqu’il ne devrait d’ailleurs pas y avoir de conditions à la dignité ; comme autant de cases à cocher pour mériter un accès au logement, à l’emploi, aux ressources vitales. Offrir une aide, un accueil, un temps d’échange, un accompagnement, un accès, une écoute, un suivi – ce sont autant d’impératifs qui animent les employés et les bénévoles de l’association UCRM. Pour rappel, leur projet Intermezzo est encore à la recherche de fonds supplémentaires Et grâce à la plateforme solidaire “Les petites pierres” qui doublent les dons pour les projets autour de l’accès à un habitat décent – pour un euro versé, c’est deux euros perçus. Merci Nathalie, Alexia et Etienne d’être venus dans le studio de Campus FM.

– Alice Baylac

dans La Midinale, saison 2021-2022.



Plus d’infos :

www.lespetitespierres.org/projets/3-maisons-pour-20-grands-marginaux-toulousains/737